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Новини | Коронавірус

Понад місяць кількість щеплень щотижня перевищує півтора мільйона – МОЗ

Цього тижня було зроблено 1 мільйон 718 тисяч щеплень

Україна понад чотири тижні утримує темпи вакцинації на рівні 1 мільйон 600 тисяч щеплень за тиждень, заявив у понеділок міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Цього тижня було зроблено 1 мільйон 718 тисяч щеплень. Найбільше, в перерахунку на 100 тисяч населення, вакцинували за тиждень місто Київ, Київська, Рівненська, Дніпропетровська та Черкаська області», – сказав міністр.

Серед аутсайдерів, за словами Ляшка, – Закарпатська область.

Нині, за даними МОЗ, майже 10 мільйонів українців повністю імунізовані від COVID-19. За минулу добу щеплення отримали 99 826 осіб.

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