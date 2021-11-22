Понад місяць кількість щеплень щотижня перевищує півтора мільйона – МОЗ

Україна понад чотири тижні утримує темпи вакцинації на рівні 1 мільйон 600 тисяч щеплень за тиждень, заявив у понеділок міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Цього тижня було зроблено 1 мільйон 718 тисяч щеплень. Найбільше, в перерахунку на 100 тисяч населення, вакцинували за тиждень місто Київ, Київська, Рівненська, Дніпропетровська та Черкаська області», – сказав міністр.

Серед аутсайдерів, за словами Ляшка, – Закарпатська область.

Нині, за даними МОЗ, майже 10 мільйонів українців повністю імунізовані від COVID-19. За минулу добу щеплення отримали 99 826 осіб.