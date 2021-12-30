Коронавірус: в Україні зробили ще понад 117 тисяч щеплень

В Україні минулої доби зробили 117 042 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини.

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень.