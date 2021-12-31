Понад 44% дорослих українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що понад 44% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

«Вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%», – йдеться в повідомленні.

Так, минулої доби 101 705 людей було провакциновано проти COVID-19.

«Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей», – вказали у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей.

Загалом в Україні провели понад 28,4 млн щеплень.