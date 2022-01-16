Коронавірус: в Україні зробили ще близько 40 тисяч щеплень

В Україні минулої доби зробили 39 769 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей.

Загалом в Україні проведено понад 29 мільйонів щеплень.