Два гуртожитки і соціальний центр для дітей – Кличко повідомив про нові місця спалахів коронавірусу в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці виявлено нові осередки спалаху коронавірусної інфекції. Як повідомляє сайт КМДА з посиланням на Кличка, йдеться про гуртожитки на вулиці Серповій та на вулиці Михайла Бойчука, а також про Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського.

Повідомляється, що в гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 людей, серед яких виявлено трьох інфікованих і 7 контактних осіб, а в гуртожитку на вулиці Бойчука мешкають 55 людей, з яких 2 хворих і 10 контактних осіб. Гуртожитки закрили на карантин.

«Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб – 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин», – повідомив Кличко.

Станом на 20 травня в Києві 2410 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 54 людини померли, 306 – одужали.