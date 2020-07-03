У сімох футболістів запорізького «Металурга» підозра на COVID-19

У пресслужбі футбольного клубу «Металург» (Запоріжжя» повідомли, що у сімох футболітсів команди – підозри на COVID-19.

«Результати ПЛР-тестування, яке було проведено перед виїздом до Львова, показали наявність інфекції. Таким чином матч 22-го туру з «Рухом» перенесено. Команда повертається додому. Дослідження виявили коронавірусну хворобу в семи гравців. По приїзду вся команда і персонал клубу проведуть повторне поглиблене тестування на COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У ФК «Металург» зазначили, що попереднє тестування на коронавірус показало негативний результат.

Раніше про випадки COVID-19 і підозри інфікування у гравців повідомляли ФК «Балкани», «Рух» і «Волинь».

В Україні станом на ранок 3 червня коронавірус виявили у 46 763 людей, померли 1 212 пацієнтів, одужали 20 558.