З початку року на боротьбу з COVID-19 в Україні витрачено понад 26 млрд грн – Мінфін

Міністерство фінансів прозвітувало, які суми були витрачені державою за шість місяців поточного року на боротьбу з COVID-19 в Україні

«За оперативними даними, за 6 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі 26,3 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше ніж станом на початок червня», – йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, найбільше коштів (9,8 млрд грн) було витрачено на оплату закладам охорони здоров’я та на закупівлю вакцин – 9,3 млрд грн.

Також значні видатки держави скерувала на товари і послуги (крім вакцин) у боротьбі з коронавірусом, на медичний кисень, на виплати по втраті працездатності («лікарняні»), допомогу по безробіттю тощо.

«У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн... Міністерство фінансів закликає всіх розпорядників коштів до максимально ефективного та прозорого використання коштів на протидію COVID-19», – вказує відомство.

За даними Мінфіну, станом на кінець червня укладено договори на поставку 37,3 млн доз вакцин за рахунок коштів державного бюджету, зокрема:

20 млн доз вакцин виробництва Pfizer,

10 млн доз вакцин виробництва Novavax,

5,3 млн доз вакцин виробництва Sinovac Biotech;

2 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca.

Крім того, 1,9 млн доз вакцин виробництва компанії Sinovac Biotech (Китай) було закуплено за кошти бюджету 2020 року.

У цілому протягом 6 місяців поточного року в Україну поставлено 5,1 млн доз вакцин від COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.