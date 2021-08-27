У МОЗ повідомили про новий рекорд щеплень за добу – понад 170 тисяч

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили про новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу.

«26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей. Одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані 117 527 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, протягом доби працювала 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення, 332 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 5 208 200 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей.