Пленум Верховного суду просить КСУ перевірити конституційність встановлених на час карантину обмежень прав і свобод громадян

Пленум Верховного суду України звернувся до Конституційного суду України з поданням щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом міністрів України і Верховною Радою України.

Як мовиться в повідомленні Верховного суду, на засіданні пленуму наголошувалося, що Верховний суд із розумінням ставиться до ситуації в державі, що склалася у зв’язку з поширенням на території України COVID-19, ь в цілому підтримує заходи, спрямовані на подолання зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці і захист здоров’я громадян, які не суперечать Основному законові України.

Водночас, мовиться в повідомленні, результати аналізу окремих положень низки законодавчих і підзаконних актів, ухвалених у зв’язку з коронавірусною епідемією, «дають змогу зробити висновок, що їхня сутність і практична реалізація, на переконання пленуму Верховного суду, не відповідають Конституції України».

Зокрема, вважають у Верховному суді, передбачене Кабінетом міністрів здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, обмежує право особи на свободу пересування.

Також обмеження діяльності авіаперевізників, закриття пунктів пропуску через кордон прямо суперечать конституційним гарантіям. Цим порушується право осіб вільно залишати територію України, яке може бути обмежене лише законом, а не актами уряду. Так само рішенням органу виконавчої влади не можна встановлювати обмеження права громадян на мирні зібрання.

Крім того, згідно з Конституцією України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом – але встановлені урядом положення щодо самоізоляції осіб, які досягли 60 років, а також дозвіл одним суб’єктам господарювання працювати, а іншим – ні суперечать цим гарантіям.

Також, як зазначено в поданні пленуму ВС, акти Кабміну обмежують інші конституційні права, що можливо лише в умовах надзвичайного або воєнного стану: права на підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.

Водночас, на думку пленуму ВС, законом про зміни до держбюджету, яким, серед іншого, до завершення карантину обмежено заробітну плату і грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, а також народних депутатів України, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, здійснено непропорційне втручання в майнові права цих осіб. Зокрема, цим законом здійснено непропорційне зменшення суддівської винагороди щодо матеріального забезпечення інших працівників бюджетних установ, а це, у свою чергу, порушує засади незалежності суддів, вважають у Верховному суді.

Пленум ВС попросив КСУ визнати провадження за цим поданням невідкладним і розглянути його в строк, який не перевищує один календарний місяць, мовиться в повідомленні Верховного суду.

Через загрозу коронавірусного захворювання COVID-19 Кабінет міністрів України з 12 березня і в подальшому своїми постановами і розпорядженнями запровадив низку обмежувальних заходів, також у квітні був ухвалений закон про зміни до держбюджету через боротьбу з коронавірусом.

Нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, який почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Станом на ранок 29 травня в Україні зареєстровано 22 811 випадків інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 679 людей, одужали 8 934.