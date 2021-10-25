В Україні минулого тижня відкрили понад 80 проваджень через підробку COVID-документів – поліція

Минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій. Загалом упродовж минулого тижня слідчі та дізнавачі Нацполіції розпочали понад 80 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з початку року відкрито понад 800 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру, вказали у поліції.

«Всього з початку року до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень. При цьому в Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність і за використання підробленої COVID-документації. В підрозділах дізнання Нацполіції таких кримінальних проваджень зареєстровано 359, з них до суду скеровано 57 обвинувальних актів», – зазначили правоохоронці.

Нещодавно уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами.