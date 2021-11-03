У Росії вдруге за листопад оновився максимальний показник смертності від COVID-19

Добова смертність від коронавірусу в Росії другий день поспіль оновлює максимум. За офіційними даними оперативного штабу з боротьби із COVID-19, в країні померли 1189 пацієнтів.

Згідно з повідомленням, за добу виявлено 40 443 нових випадки зараження. Загальна кількість виявлених випадків, за офіційними даними, досягла 8 633 643.

Незалежні демографи вважають офіційну статистику по COVID-19 в Росії заниженою.

Через зростання захворюваності по всій Росії та в анексованому нею Криму, який також подають у статистиці, дні з 30 жовтня по 7 листопада оголошені неробочими. Новгородська область Росії оголосила, що продовжує режим неробочих днів ще на тиждень – до 14 листопада.