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Новини | Міжнародні

У Росії вперше з кінця серпня зареєстровано понад 20 тисяч хворих на COVID-19

За останню добу в Росії через коронавірус померли 799 людей. Це максимум із 26 серпня

За останню добу в Росії зафіксували 20 329 випадків захворювання COVID-19, повідомив оперативний штаб.

З 22 серпня кількість хворих в Росії не перевищувала 20 тисяч за добу – зростання захворюваності почалося 15 вересня.

За останню добу в Росії через коронавірус померли 799 людей. Це максимум із 26 серпня.

Найбільше число смертей – Москві (51 осіб), також 36 летальних випадків у Санкт-Петербурзі і в Свердловській області Росії.

Загалом від початку пандемії, за офіційними даними, в Росії захворіли 7 254 754 людей, а померли 197 425 пацієнтів.

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