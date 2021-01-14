Від 3400 до 5100 грн: в Україні почали діяти штрафи для підприємців за відсутність масок у відвідувачів

З 14 січня в Україні починають діяти штрафи для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за відсутність масок у відвідувачів, повідомляє «Судова влада України».

«В Україні з 14 січня набирає чинності закон, яким вводяться штрафи для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за те, що відвідувачі не носять захисних масок. Засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисна маска, у тому числі виготовлена самостійно, мають обов’язково закривати ніс та рот», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що відповідно до закону, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розмір штрафів складаєж від 3 400 до 5 100 гривень.

Відповідний документ був опублікований 13 січня в газеті «Голос України».

Зміни до закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року.

На сьогодні від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 138 764 людей. Одужали понад 837 тисяч, померли – 20 376.