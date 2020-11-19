У мерії Дніпра заявляють про перебільшену статистику COVID-19 щодо міста

Добова статистика захворюваності на COVID-19 у Дніпрі, яку оприлюднює міська влада, не збігається зі статистикою обласної влади – дані останньої завищені. Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міськради Андрій Бабський.

За його словами, за 18 листопада, за даними мерії, у місті було підтверджено тестуваннями близько 300 випадків коронавірусу, а за даними обласної влади, нових випадків у місті 600.

Бабський вважає, що обласна влада «умисно викривляє статистику», передаючи до Міністерства охорони здоров’я.

«Офіційно заявляю, що ця інформація – неправдива. Вчора у нас було підтверджено тестуваннями 296 випадків. Така ситуація прослідковується й декілька попередніх днів. Можна лише здогадуватися, для чого це робиться», – сказав посадовець.

Він також заявив, що може мати місце «зловживаннями з ПЛР-тестуванням» та «якась політична складова». За його словами, в обласній статистиці занижений показник одужання дніпрян – 5 600 людей з початку пандемії. За даними мерії, цей показник майже удвічі вищий.

Коментуючи заяву представника мерії Дніпра, голова обласної ради Святослав Олійник заявив, що також має сумніви щодо статистики з COVID-19, однак не уточнив, ідеться про применшення чи про перебільшення.

«З призначенням МОЗом близько трьох тижнів тому нового директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру пана Вальчука у нас також виникають питання до достовірності статистики. Ми стривожені даною ситуацією і вважаємо це призначення помилковим», – заявив він.

В обласному лабцентрі цю заяву поки не коментують.

У травні в Дніпрі вже мав місце скандал зі статистикою захворюваності на COVID-19. Тоді заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що керівника лабораторного центру МОЗ в Дніпрі Олександра Штепу усунули від роботи через «порушення певних алгоритмів тестування» на коронавірус. Колишній очільник лабцентру Штепа тоді заявив, що на персонал лабораторного центру тиснули через виявлення коронавірусу в посадовців облради та обласної адміністрації. Після цього, казав він, у центрі розпочались перевірки і його робота відбувалась «в умовах тиску».