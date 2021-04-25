Коронавірус: у МОЗ оприлюднили нові дані про захворюваність на COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оприлюднив нові дані про захворюваність на COVID-19 в Україні.

За цими даними, станом на 25 квітня за попередню добу в Україні зафіксували 7930 нових випадків коронавірусного захворювання, з них 331 дитина і 98 медпрацівників. Також за цей час 3688 хворих на COVID-19 шпиталізували, 231 людина від цього захворювання померла, а 6574 особи видужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) і Київській (441) областях, повідомив Степанов.

Загалом через пандемію за її час в Україні захворіла 2 025 271 особа, 42 323 людини померли, 1 572 528 хворих видужали.

Крім того, повідомив міністр, за попередню добу, 24 квітня, щеплення проти COVID-19 в Україні отримала 4531 людина. Загалом від початку кампанії вакцинації в Україні прищеплені 526 916 осіб,з них отримали першу дозу 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали обидві дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Загалом у світі станом на ранок 25 квітня зареєстровано від початку пандемії майже 146 мільйонів 480 тисяч випадків COVID-19, із них майже 3 мільйони 100 тисяч людей померли, понад 84 мільйони 350 тисяч уже видужали.