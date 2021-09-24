Охочі українці можуть долучитися до досліджень ліків проти COVID-19 – МОЗ

Лікарські засоби від COVID-19 зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі – до випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«На сьогодні таких досліджень - 31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України за профілем випробування «COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснюють: клінічні випробування мають чотири фази. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

«Інформацію про клінічні дослідження можна переглянути сайті МОЗ в розділі «Накази» та на сайті державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» за посиланням, де зазначається назва дослідження, місце його проведення, назва та країна організатора, перелік досліджуваних лікарських засобів та їхню лікарську форму й дозування», – розповіли у відомстві.

У МОЗ запевняють: дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні, що неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).