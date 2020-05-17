За кордоном 141 українець лікується від коронавірусу – дипломати

За кордоном станом на вечір 16 травня лікується від коронавірусної хвороби 141 українець, 73 людини одужали, повідомила пресслужба українського МЗС.

За даними дипломатів, найбільше хворих українців в Італії – 121 людина. Також по троє інфікованих – в Австрії, Білорусі та Росії, по двоє – у США, Чехії та Швеції, по одному – в Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.

Восьмеро українців померли від ускладнень, викликаних COVID-19, за кордоном.

За даними Держприкордонслужби, упродовж минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв три пасажирських чартерних та спеціальних авіарейси – літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі прибули 184 людини.