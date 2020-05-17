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17 травня 2020, Київ 13:01
Новини | Коронавірус

За кордоном 141 українець лікується від коронавірусу – дипломати

Минулої доби літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі прибули 184 людини

За кордоном станом на вечір 16 травня лікується від коронавірусної хвороби 141 українець, 73 людини одужали, повідомила пресслужба українського МЗС.

За даними дипломатів, найбільше хворих українців в Італії – 121 людина. Також по троє інфікованих – в Австрії, Білорусі та Росії, по двоє – у США, Чехії та Швеції, по одному – в Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.

Восьмеро українців померли від ускладнень, викликаних COVID-19, за кордоном.

За даними Держприкордонслужби, упродовж минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв три пасажирських чартерних та спеціальних авіарейси – літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі прибули 184 людини.

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