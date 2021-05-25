Понад 14 тисяч людей вакцинувалися від COVID-19 минулої доби – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 14 056 людей отримали щеплення від COVID-19.

Повідомляється, що одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані 10 438 людини.

За даними МОЗ, станом на 25 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 186 463 людини, одужали – 1 975 064, померли – 49 685.