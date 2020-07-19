COVID-19 у ЗСУ: за минулу добу виявили 13 хворих

За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 13 випадків захворювання на COVID-19, повідомило командування Медичних сил.

«У Збройних силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, стан здоров’я пацієнтів, у яких хворобу виявили минулої доби, задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

Станом на ранок 19 липня, від початку епідемії в Україні зафіксовано 58 842 випадків COVID-19, одужали 30 879 людей, 1485 – померли.