У Китаї навели оновлені дані про уражених новим коронавірусом і його жертви

У Китаї навели оновлені дані про число уражених новим коронавірусом і його жертв, а про виявлення перших випадків спричиненого ним захворювання повідомляють усе нові країни.

За повідомленням із Китаю, в цій країні померла 41 людина, а загалом принаймні в 29 провінціях по всій країні повідомили про принаймні 1 тисячу 372 випадки, з них 237 хворих перебувають у серйозному стані.

Серед померлих є лікар із лікарні в провінції Хубей, що стала осередком розповсюдження коронавірусу. У цій провінції через нього померли 39 людей і ще по одному в двох інших.

Китай оголосив про нові обмеження на пересування людей. Серед них – припинення поїздок туристичних груп і заборона на рух пасажирського транспорту в столицю Пекін і з неї.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що владна в країні Комуністична партія Китаю координує зусилля в боротьбі з розповсюдженням вірусу, і попередив людей, що всі мають виконувати накази влади.

Тим часом у Китаї вже повідомляли і про перші випадки видужання хворих, що потерпіли від цього вірусу: станом іще на вечір 24 січня видужалих було 36.

Поза межами Китаю померлих через ураження новим вірусом наразі немає.

Тим часом у Франції виявили перші три випадки захворювання в Європі – двоє шпиталізовані в Парижі, ще один хворий у Бордо, всі троє громадяни Китаю, що прибули звідти. Два випадки відомі у США, в Сіетлі і в Чикаго (обидва хворі недавно повернулися з Китаю), чотири випадки в Австралії, чотири в Малайзії.

Крім того, про випадки захворювання повідомляли з Японії, Філіппін, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду, В’єтнаму, Саудівської Аравії й Сінгапуру, а також із автономних китайських територій Гонконгу й Макао, які ведуть власну статистику.

Новий коронавірус, названий 2019-nCoV, – за повідомленнями, новий штам, якого раніше ніколи не виявляли в людини. Він викликав занепокоєння через подібність до вірусу SARS («тяжкого гострого респіраторного синдрому»), який у 2002–2003 роках призвів у Китаї й інших країнах до смерті сотень людей.

Вірус викликає хворобу, схожу на пневмонію. Лікування від нього наразі не існує, хворим пропонують лише симптоматичне лікування, яке може полегшити стан. Вирішальною є міцність імунітету самого хворого.