Ракетний удар РФ по Коростеню: 1 людина загинула, 2 постраждали

Військові РФ здійснили ракетний удар по приватному сектору міста Коростень Житомирської області. Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула і ще дві постраждали.

«Зруйновано 10 приватних житлових будинків з наступним горінням однієї будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення», – повідомили у ДСНС.

Крім того, внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 – повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає, повідомляє ДСНС.

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні. Тим не менше, з часу вторгнення 24 лютого не припиняються обстріли російськими військами житлових будинків і соціальних будівель, в результаті чого гинуть мирні жителі.