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24 грудня 2019, Київ 10:14
Новини | Події

СБУ: дії мера Коростишева призвели до збитків на понад 800 тисяч гривень

СБУ: посадовець не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення

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Дії мера Коростишева Житомирської області призвели до збитків на понад 800 тисяч гривень, повідомила Служба безпеки України.

«Посадовець не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти. Низка експертиз підтвердила, що через дії голови міськради бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень», – заявили в СБУ.

23 грудня йому оголосили підозру в службовій недбалості. Мерія Коростишева наразі не коментувала звинувачення СБУ.

В «Індексі сприйняття корупції», який укладає міжнародна організація Transparency International, Україна отримала 32 бали зі 100 і посіла 122-е місце у світі.

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