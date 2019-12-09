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09 грудня 2019, Київ 11:53
Новини | Політика

День боротьби з корупцією: дипломати США висловили підтримку розслідувачам в Україні

Міжнародний день боротьби з корупцією встановлений ООН у 2003 році

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Посольство США в Україні висловило свою підтримку усім, хто займається фактами викриття корупції в країні, йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter.

«У Міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ станом на початок року, з червня 2016-го до грудня 2018 року за корупційні злочини в Україні були засуджені 2 765 людей.

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В Службі безпеки України сьогодні повідомили, що з початку поточного року за матеріалами СБУ були звільнені 7 прокурорів.

У лютому в Україні був запущений єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

За минулий рік Україна дещо поліпшила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції», набравши 32 бали зі 100 можливих.

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