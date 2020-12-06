Уруський сподівається, що уряд затвердить загальнодержавну космічну програму уже цього року

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю Радіо Свобода висловив сподівання, що уряд затвердить концепцію загальнодержавної космічної програми уже цього року.

«Ми її зараз внесли. Я думаю, що у цьому році ми схвалимо концепцію. І відразу ж тоді будемо погоджувати загальнодержавну програму. Сподіваюся, якщо реально дивитися, на початку наступного року ми вийдемо на Верховну Раду. Це ж програма, яка затверджується Верховною Радою», – заявив Уруський в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, програма передбачає не лише державний сектор фінансування. Більша її частина – це залучення іноземних інвестицій.

«Треба у цьому контексті працювати. Але сегмент дистанційного зондування Землі і науковий сегмент повинні залишатися на державному рівні. Я є прихильником цього, щоб це ми фінансували за рахунок державних коштів. А от супутниковий зв'язок, навігація, ракетоносії різного базування, старту, мається на увазі наземного чи повітряного – це виключно за рахунок комерційних проєктів повинно здійснюватися», – розповів Уруський.

Міністр вважає, що український супутник можна запустити в космос набагато дешевше, ніж за 50 мільйонів доларів.

«Зараз є проєкти хорошого супутника дистанційного зондування Землі, разом з запуском можна вписуватися в 20-30 мільйонів євро. З хорошим розрізненням. Але не наш. З нашими якимись елементами», – сказав віцепрем’єр.

Він наголосив, що всі дані Україна наразі отримує з іноземних супутників.

«Це для мене взагалі велика, не тільки для мене, я вважаю, для нашої держави ганьба! Тому що ми говоримо про велику космічну державу Україна, говоримо про те, що у нас є «КБ «Південне», «Південмаш», а в кінцевому рахунку зараз не маємо жодного супутника на орбіті, окрім двох наносупутників, які запустили студенти з КПІ імені Сікорського», – повідомив Уруський.

У 2011 році Україна мала запустити на орбіту свій перший телекомунікаційний супутник – «Либідь». Канадське урядове агентство Export Development Canada виділило на проєкт майже 300 мільйонів доларів. Супутник побудували за кордоном, однак досі не запустили. Зараз апарат перебуває на зберіганні в Росії.

Наразі справу про запуск супутника розглядає Вищий антикорупційний суд.