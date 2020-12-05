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05 грудня 2020, Київ 22:14
Новини | Політика

Міністр Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана, але «це ж не «договорняки»

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Борисом Кауфманом в його офісі, але заперечив бажання приховати цю розмову.

«Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно. Це ж не якісь там «договорняки», як кажуть, що таємні. Нічого таємного», – сказав Уруський в інтерв’ю Радіо Свобода, уточнивши, що темою дискусії були «можливі інвестиції, які могли би бути вкладені».

Високопосадовці продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами попри обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть винятково прозорими. Низку таких таємних зустрічей вдалося зафіксувати журналістам «Схем» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), йдеться у розслідуванні «Гра у хованки-2».

Зокрема, в офіс до бізнесмена Кауфмана 17 листопада навідувався чоловік, схожий на віцепрем’єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

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