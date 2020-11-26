Попри обіцянку Зеленського високопосадовці продовжують непублічно зустрічатись із впливовими бізнесменами – «Схеми»

Високопосадовці продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами попри обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть винятково прозорими. Низку таких таємних зустрічей вдалось зафіксувати журналістам «Схем» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), йдеться у розслідуванні «Гра у хованки-2».

13 листопада «Схеми» помітили автівку охорони неформальної групи «Приват», яка супроводжувала BMW на виїзді з Міністерства внутрішніх справ, а згодом кортеж заїхав до підземного паркінгу столичного офісу Ігоря Коломойського.

У коментарі «Схемам» олігарх підтвердив, що мав зустріч з очільником МВС Арсеном Аваковим: «Каву випив, давно не бачилися. Жодних справ».

Інший бізнесмен та представник неформальної групи «Приват» Михайло Кіперман 21 жовтня мав зустріч із головою правління НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим у п’ятизірковому готелі Hyatt.

За два тижні після цієї зустрічі Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає погашення податкових боргів найбільшої нафтовидобувної напівдержавної компанії «Укрнафта» на 30,35 млрд гривень, йдеться у розслідуванні.

Коболєв повідомив, що не може коментувати зустрічі «подібного роду», підкреслив, що зобов’язаний вести переговори з різними групами людей, але водночас зазначив, що «всі зустрічі з приводу саме цього питання (заборгованості «Укрнафти» – ред.) були закінчені з представниками групи «Укрнафта» ще декілька місяців тому».

Він також висловив думку щодо законопроєкту: «Було знайдене проєктне збалансоване рішення, яке враховує і історію, і можливості всіх сторін».

Зустріч свого соратника з Коболєвим Ігор Коломойський прокоментував так: «Точно вони не займалися питаннями погашення цього боргу. Це не в компетенції Кіпермана».

І схвально відгукнувся щодо законопроекту: «Це перший крок, який зробив НАК «Нафтогаз» і переконав у цьому державу для того, щоб вийти на якийсь шлях врегулювання. Тобто, ці гроші держава покриває, наскільки я розумію, НАКу, те, що вона йому заборгувала, НАК ці гроші повертає «Укрнафті», а «Укрнафта» гасить свої борги перед бюджетом. Ну, тобто і вовки ситі, і вівці цілі».

При цьому, зазначають журналісти, Михайло Кіперман до 2017 року входив в наглядову раду ПАТ «Укрнафта», а до 2015 року контроль над компанією належав олігарху Ігорю Коломойському, структури якого володіють близько 40% компанії.

«Схеми» регулярно фіксували заїзди автівок й інших бізнесменів до правоохоронного відомства. Тричі – бізнесмена, товариша міського голови Харкова Геннадія Кернеса Павла Фукса: 14 вересня, а також 10 листопада – у компанії іншого підприємця та позаштатного радника міністра Авакова Ігоря Котвіцького – та 12 листопада.

18 червня до Міністерства внутрішніх справ приїжджав бізнесмен Ілля Павлюк, якого у ЗМІ пов’язують із впливом на митницю та формуванням підконтрольної групи у складі фракції «Слуга народу».

А 5 листопада, як помітила знімальна група, Павлюк відвідав Офіс президента.

17 листопада – туди також приїздив інший бізнесмен Борис Кауфман, участь якого у відчуженні одеського аеропорту раніше досліджувало НАБУ, а Антимонопольний комітет підозрював його компанію-дистриб’ютора тютюнових виробів «Тедіс» у «антиконкурентних діях».

Автомобіль Кауфмана, як помітила знімальна група, виїхав з арки, яка веде до бокових воріт ОП, і попрямував до будівлі, де знаходиться офіс підприємця.

7 травня його «Мерседес» також відвідував Кабінет міністрів. А 16 червня, як зафіксувала знімальна група, він також перебував на території Міністерства внутрішніх справ.

Знімальна група фіксувала також, як високопосадовці відвідували представників бізнесу. Зокрема, в офіс до бізнесмена Кауфмана 17 листопада навідувався чоловік, схожий на віцепрем’єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Пізніше, 19 листопада, туди приїздив чоловік, схожий на першого заступника міського голови Харкова – Ігоря Терехова. На виході, як помітили журналісти, він був у компанії Ігоря Котвіцького і сів в автомобіль, яким користується бізнес-партнер родини Авакова.

«Схеми» звернулись до усіх вищезгаданих осіб і опублікують позицію, щойно її отримають.

В Офісі президента зазначили: «Президент України та керівник Офісу глави держави не зустрічалися у названі дні зі згаданими особами (мова про бізнесменів Іллю Павлюка та Бориса Кауфмана – ред.), зокрема 17 листопада вони взагалі були відсутні в приміщенні Офісу президента України». І додали: «Президент Володимир Зеленський завжди виконує свої обіцянки. Його стосунки з представниками українського та міжнародного бізнесу є чесними та прозорими. Всі важливі зустрічі глави держави або керівництва Офісу президента з представниками бізнес-спільноти обов’язково висвітлюються. Немає жодних нічних візитів і кулуарних домовленостей».

«Це розслідування вкотре доводить, що попри одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського про те, що відносини між високопосадовцями і олігархами у разі його перемоги мають стати публічними і прозорими, за його президентства залишаються таємними та кулуарними», – йдеться у розслідуванні.

Раніше «Схеми» вже розповідали про непублічні зустрічі представників «нової влади» президента Зеленського з великими забудовниками та олігархами, які можуть мати значний вплив на життя всієї країни.

Так, журналісти зафіксували, як наприкінці жовтня 2019-го перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір неафішовано приїжджав до офісу олігарха Ігоря Коломойського. А заступник голови Офісу президента Богдана Андрій Смирнов таємно навідувався до будівлі, де розташований офіс колишнього очільника СБУ часів Януковича та віцепрем’єр-міністра уряду Азарова Валерія Хорошковського. А наближений до президента Володимира Зеленського актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов непублічно відвідував у вересні прем’єр-міністра України Олексія Гончарука разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном.