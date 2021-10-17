У Косові проходять місцеві вибори

Понад 1,8 мільйона виборців у Косові можуть проголосувати 17 жовтня на муніципальних виборах, які стануть першим випробуванням для прем’єр-міністра Альбіна Курті.

Рух Курті Vetevendosje («Самовизначення») здобув переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах в лютому цього року.

Косовці на сьогоднішніх місцевих виборах обиратимуть 27 мерів і понад 800 місцевих чиновників, які представляють муніципалітети Косова.

Вибори проходять на тіл сплеску числа випадків зараження населення COVID-19 за останні тижні.