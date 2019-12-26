Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 грудня 2019, Київ 12:24
Новини | Міжнародні

Парламент Косова спробує провести першу сесію після виборів у жовтні

Втім проведення сесії під питанням, оскільки дві політичні сили з найбільшою кількістю місць у парламенті не змогли домовитись про коаліцію

Дивитись коментарі

Парламент Косова (Асамблея) має зібратися 26 грудня на своє перше засідання, попри не сформовану досі коаліцію після парламентських виборів 6 жовтня. Парламентарі мають зібратися о 15-й за місцевим часом, щоб скласти присягу нових законодавців і обрати спікера та віцеспікерів.

Втім проведення сесії під питанням, оскільки дві політичні сили з найбільшою кількістю місць у парламенті партія «Самовизначення» та «Демократична ліга Косова» – не змогли домовитись про коаліцію.

Розбіжності щодо коаліції між цими політичними силами пов’язані, зокрема, з посадою президента, якого доведеться обирати навесні 2021 року. У Косові президент обирається парламентом.

Позачергові вибори в частково визнаному Косові відбулися 6 жовтня. Найкращі результати показали лівонаціоналістична партія «Самовизначення» і правоцентристська консервативна партія «Демократична ліга Косова».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG