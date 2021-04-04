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04 квітня 2021, Київ 14:26
Новини | Міжнародні

Парламент Косова вдруге спробує обрати президента

Голосування в парламенті Косова, Приштина, 3 квітня 2021 року

Парламент Косова 4 квітня знову спробує обрати нового президента після того, як напередодні в голосуванні взяли участь недостатньо депутатів.

Спікер парламенту Глаук Кон’юфка оголосив про нову сесію після невдалої спроби, здійсненої 3 квітня. Щоб обрати президента, 80 депутатів парламенту зі 120 мають узяти участь у процесі. Було проведено два раунди голосування, в яких взяли участь 78 та 79 депутатів.

Патова ситуація зупинила обрання кандидата від владного руху Vetevendosje («Самовизначення») Вйоси Османі. Якщо парламент не обере президента до 5 квітня, будуть автоматично призначені позачергові парламентські вибори, що потенційно відкриє двері для посилення уряду на чолі з прем’єр-міністром Альбіном Курті.

Владний рух на виборах у лютому отримав 58 із 120 місць і створив коаліцію з дев’ятьма депутатами, які представляли несербські етнічні меншини.

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