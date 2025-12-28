Косово: за попередніми даними, на виборах лідирує партія прем’єра Курті

Партія прем’єр-міністра Альбіна Курті, ймовірно, отримала перемогу на виборах у Косові в неділю, але неясно, чи має вона достатньо місць, щоб подолати річний політичний глухий кут.



Партія Курті лідирувала з 50,2% голосів у неділю, при цьому 61% голосів було підраховано після закриття виборчих дільниць о 19:00, пише Reuters.

Досі незрозуміло, чи зможе партія отримати 61 місце у 120-місному парламенті, які їй потрібні для самостійного управління. Дві основні опозиційні партії, Демократична партія та Демократична ліга, отримали 20% та 14,1% відповідно.



Вибори відбулися після двох невдалих спроб партії прем'єр-міністра Альбіна Курті «Ветевендос'є» (VV) зібрати правлячу коаліцію, незважаючи на перемогу на загальних виборах у лютому.

Через цей глухий кут адміністрація Курті перебуває у режимі тимчасового виконання обов'язків, затримується затвердження державного бюджету, напружуються відносини з міжнародними партнерами та підвищується ризик подальшої інституційної нестабільності, якщо розбіжності збережуться після голосування.

«Ветевендос'є» отримало близько 42 % голосів у лютому та заявило, що цього разу прагне перевищити 50 %, щоб керувати самостійно та уникнути переговорів про коаліцію після виборів. У виборах беруть участь 24 партії та коаліції, понад 1000 кандидатів претендують на місця у 120-місному парламенті.

Провідні опозиційні партії, включаючи Демократичну партію Косова (ДПК), Демократичну лігу Косова (ДЛК) та Альянс за майбутнє Косова (ААК), заявили, що хочуть запобігти формуванню ще одного уряду на чолі з Курті, хоча вони не уточнили, чи будуть вони співпрацювати один з одним.

Кампанія була помітно менш конфронтаційною, ніж на початку цього року, особливо з боку «Ветевендос'є». Аналітики кажуть, що цей зсув відображає визнання партією того, що їй знову можуть знадобитися партнери для управління.



Політичний глухий кут затримав затвердження державного бюджету на наступний рік, змушуючи Косово покладатися на тимчасове фінансування на початку 2026 року. Аналітики попереджають, що глухий кут також загрожує фінансуванню, пов'язаному з Планом зростання Європейського Союзу та проектами, що підтримуються Світовим банком, які потребують законодавчого схвалення.

Відносини з міжнародними партнерами також були напруженими, особливо через дії тимчасового уряду на півночі Косова, де більшість становлять серби.

У вересні Сполучені Штати призупинили запланований стратегічний діалог з Косово, посилаючись на занепокоєння щодо зростання напруженості та нестабільності, хоча офіційні особи США заявили, що сподіваються відновити діалог після виборів.

Понад 2 мільйони громадян Косова мають право голосу, включаючи діаспору. Вибори визначатимуть склад парламенту, де 20 місць зарезервовано для не-більшості громад, і будь-якому уряду знадобиться підтримка щонайменше 61 законодавця.