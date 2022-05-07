ДСНС: 2 людей загинули, 9 постраждали через російський ракетний удар по ліцею в Костянтинівці

Внаслідок ранкового ракетного удару удару військ РФ по Донецькій області сталася пожежа на території корпусу №1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в Костянтинівці Краматорського району, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Пожежа була ліквідована на площі 50 кв. Унаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих і двох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Про те, що армія РФ обстріляла Костянтинівку повідомив раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він казав, що масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

Триває 73-я доба масштабної війни РФ проти України.