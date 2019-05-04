Теніс: Марта Костюк стала п’ятою українкою в основній сітці турніру WTA у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк подолала кваліфікацію на престижному турнірі серії WTA Premier Mandatory в іспанському Мадриді, здолавши у фіналі кваліфікації Ірину Бара з Румунії – 7:5, 3:6, 6:2.

Це вже друга участь Костюк в основній сітці змагань у Мадриді.

Таким чином Марта Костюк стала п’ятою представницею України в основній сітці турніру з призовим фондом у понад 7 мільйонів євро. У Мадриді також зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.