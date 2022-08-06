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У Костянтинівці під російський удар потрапила багатоповерхівка – влада показала наслідки (відео)

Через російський обстріл у п’ятиповерхівці обвалився один під’їзд. Фото ілюстративне

Російські війська вночі завдали удару по багатоповерхівці в Костянтинівці, із зруйнованого будинку врятували семеро людей, повідомляють у Донецькій обласній військовий адміністрації.

«Росіяни завдали удару по п’ятиповерхівці – обвалився один під’їзд. Рятувальникам вдалося витягнути із нього 7 людей: 2 дістали з-під завалів і ще 5 спустили із заблокованих квартир. За попередньою інформацією, загиблих внаслідок обстрілу немає. Більшість мешканців під’їзду своєчасно евакуювалася», – йдеться у повідомленні.


За даними поліції, російські війська минулої доби ракетами, танками, артилерією, РСЗВ «Град» обстрілювали 20 населених пунктів. Унаслідок обстрілів знищені та пошкоджені 25 житлових будинків, дві школи, будівлю Авдіївського коксохіму, магазин, лінії електропередач. 12 з 40 російських обстрілів припали на Авдіївку.

Павло Кириленко, голова Донецької ОВА, повідомив, що внаслідок російських атак минулої доби загинули 5 мирних жителів, ще 14 поранені.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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