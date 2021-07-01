Wimbledon: Костюк у драматичному матчі поступається в другому колі

19-річна українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до третього кола Вімблдонського турніру – головного в сезоні змагання на трав’яних кортах.

Костюк виграла у латвійської суперниці Анастасії Севастової першу партію (6:1), мала шанси завершити гру в другому сеті, але поступилася – 4:6, 3:6.

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В основній сітці одиночного розряду наразі залишилася одна українка – Еліна Світоліна, яка продовжує протистояння другого кола з польською суперницею Магдою Лінетт.