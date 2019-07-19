Представники з України, Польщі та анексованого Криму зібралися на міжрелігійний семінар «Ковчег»

Традиційний міжрелігійний семінар «Ковчег» з участю науковців та молоді з України, Польщі та анексованого Криму стартував 19 липня на Львівщині. Гасло міжнародної конференції, яка проходить 14 раз, – «Всі ми в одному ковчезі».

Як передає кореспондент кореспондент Радіо Свобода, семінар поділений на дні – польський, єврейський, український, кримськотатрський. Кожен із них присвячений іншій тематиці. Йтиметься про досвід Польщі в НАТО, про Люблінську унію і Європейський союз, про Голокост в єврейській історії, про євреїв на етнографічній мапі, головні культурні розлами в сучасній Україні, про ментальний код кримських татар.

«Ми всі об’єднані найважливішим – цінностями людського життя, любові, віри. Цього року буде річниця блаженного отця Климентія Шептицького. Це одне з тих імен, як і митрополита Андрея Шептицького, які об’єднують наші народи, всіх нормальних людей. Тільки в Дніпропетровській області ми перейменували 14 вулиць іменами Праведників народів світу», – заявив Ігор Щупак, директор українського інституту вивчення Голокосту «Ткума».

Семінар відбувається за підтримки Генконсульства Польщі у Львові, «Кримського дому», Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», Українського католицького університету. Головна мета заходу – навчити молодих людей релігійній і міжнаціональній толерантності.

«Ми всі в одному ковчезі, в одному човні і це означає – не розхитаймо його, вміймо тримати баланс, рівновагу. Це станеться тоді, коли ми навчимося розуміти біль одне одного, історичний біль, біль нинішній. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що ковчег має ще одне значення, що за ним стоїть «повінь»… Сьогодні йде величезна хвиля зневаження цінностей. Важливо навчитися зрозуміти бодай значення цього слова «ковчег», – заявив віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Під час міжрелігійного семінару «Ковчег» його учасники знайомляться з польськими, єврейськими, кримськотатарськими, українськими традиціями – відбуватимуться майстер-класи із польського танцю, українського соломоплетіння, українських весільних і кримськотатарських танців.

Триватиме міжрелігійний семінар «Ковчег» до 24 липня.