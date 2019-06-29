Борисові Ґудзяку вручили нагороду американського Університету Нотр-Дам

В Українському католицькому університеті у Львові 29 червня відбулась церемонія нагородження архієпископа і митрополита Філадельфійського УГКЦ Бориса Ґудзяка відзнакою католицького Університету Нотр-Дам (Notre Dame Award). Цю нагороду Ґудзяк отримав за відновлення УКУ.

«Найважливіше, що митрополит Борис Ґудзяк наповнив УКУ моральною доброчесністю. Тут немає місця для корупції, тут не можна купити собі місце, а його потрібно заслужити. Архиєпископ Борис Ґудзяк збудував шанований університет, де забезпечено середовище довіри. За те, що архиєпископ збудував університет, надихає світ історіями про мучеників заради віри, за те, що підштовхує людей прислуховуватися до осіб із особливими потребами, допомагає зцілювати суспільство, за віддачу і самовідданість», – заявив президент Університету Нотр-Дам, отець Джон Дженкінс.

Борис Ґудзяк – перший українець, удостоєний нагороди американського католицького Університету Нотр-Дам.

«Мені здається, що зараз прийшов час, щоб католицька церква, яка винайшла концепцію університету такою, як ми його знаємо, взяла на себе повну відповідальність і власність за цю ідеологію і філософію, щоб католицька церква спільно з університетами достукувалась до сердець людей, щоб вони знали про ту жертву, на яку пішов заради нас Христос», – наголосив у своєму виступі митрополит Борис Ґудзяк.

Лауреатами Університету Нотр-Дам раніше були також президент США Джиммі Картер і його дружина Розалін, Мати Тереза, північноірландський політик Джон Г’юм, архиєпископ Сараєва, кардинал Вінко Пуліч, засновник спільноти «Лярш-Ковчег» Жан Веньє.

Університет Нотр-Дам – це американський католицький приватний навчальний заклад у місті Саут-Бенд, штат Індіана, заснований у 1842 році. Нині цей університет входить у двадцятку найкращих вишів США.