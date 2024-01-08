Влада Києва рекомендує повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей

Київська влада рекомендує повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти», – сказав Поворозник, якого цитує пресслужба КМДА.

За його словами, киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

«Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19», – додав перший заступник голови КМДА.



Днями гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у соцмережі Х написав, що захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID-19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, й очікується, що це триватиме і після свят. Він закликав «продовжувати використовувати маски, не забувати про провітрювання та дотримуватися дистанції».

У травні минулого року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила, що поширення коронавірусної інфекції нового типу COVID-19 тепер не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

За даними ВООЗ, жертвами захворювання за понад три роки стали близько 20 мільйонів людей. Йдеться про всі смерті, повʼязані з інфекцією. За офіційними даними, інформацію про які збирав американський інститут Джонса Гопкінса, сама коронавірусна інфекція стала причиною смерті близько 7 мільйонів людей.

ВООЗ наголошує, що вірус не зник, люди продовжують хворіти, і інфекція, швидше за все, залишиться в людській популяції як одне з респіраторних захворювань.