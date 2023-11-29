Членкиня Ради Федерації РФ від окупованого Криму заочно засуджена до 11 років за ґратами – прокуратура АРК

До 11 років позбавлення волі засуджена заочно членкиня Ради Федерації РФ від окупованого Криму. Як повідомляє пресслужба прокуратури АРК, фігурантка підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, називаючи війну «порятунком населення від фашистської ідеології».

«У своїх виступах окупаційна чиновниця підтримувала вчинення російською армією воєнних злочинів та злочинів проти людяності на українській території, а також висловлювала вдячність «захисникам» та «визволителям»», – йдеться у повідомленні.

Російську посадовицю визнано винною за двома статтями Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність та виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Хоча прокуратура не називає імені фігурантки, за даними проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії», йдеться саме про Ольгу Ковітіді. Її публічних коментарів щодо звинувачень немає.

До анексії Криму Ковітіді була депутаткою Верховної Ради АРК. Ще 26 лютого 2014 року заявляла, що кримські депутати і вона зокрема виступають «за єдність автономії у складі України». Після захоплення 27 лютого російськими військами будівлі Верховної Ради Криму Ковітіді змінила свою позицію, перейшовши на службу Росії. Її призначили заступницею майбутнього російського глави Криму Сергія Аксьонова, а після анексії – сенаторкою від Криму.