Росія офіційно оголосила про закриття 20 КПП на кордоні з Україною. У ДПСУ відреагували

На четвертому році повномасштабного вторгнення уряд Росії розпорядився закрити з 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною – 13 автомобільних та 7 залізничних, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Згідно з опублікованим списком, частина з них розташовані на кордоні Росії та окупованих нею територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

Всі ці пункти пропуску були встановлені відповідно до угоди між Росією та Україною, укладеної 8 лютого 1995 року.

«Складно зрозуміти логіку росіян: навіщо держава-агресор на четвертому році розв’язаної повномасштабної війни вирішила оголосити про закриття низки пунктів пропуску на кордоні з Україною. Своєю чергою варто нагадати, що рішенням уряду України ще з початку повномасштабного вторгнення були зачинені всі пункти пропуску на кордоні з РФ і там не здійснюються пропускні операції, зокрема, в тій класичній формі, як всі могли б для себе розуміти», – сказав речник Держприкордонслужба Андрій Демченко у коментарі «Українська правда».

Водночас Демченко наголосив, що Україна й надалі готова на будь-якій з ділянок кордону забезпечити повернення громадян України.



