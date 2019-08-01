КПВВ «Гнутове» відновив роботу – ДПСУ

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове», зачинений напередодні через «вибухонебезпечну ситцацію», відновив свою роботу, повідомило Донецько-Луганське регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно та працюють у штатному режимі. За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 34,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів… Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/40; «Мар’їнка» – 0/45; «Новотроїцьке» – 25/0; «Гнутове» – 10/5», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, через КПВВ «Новотроїцьке» до підконтрольної бойовикам території України прослідували дев’ять вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

31 липня Державна прикордонна служба України повідомляла, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» в Донецькій області припинив роботу через «вибухонебезпечну ситуацію»: поблизу КПВВ горіла суха трава.

«Від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування», – розповіли в ДПСУ.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове».

Водночас на Луганщині діє лише один КПВВ – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.