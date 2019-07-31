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31 Липень 2019, Київ 18:52
Новини | Події

КПВВ «Гнутове» припинив роботу через «вибухонебезпечну ситуацію»

Прикордонники обіцяють повідомити про відновлення пропуску людей та автомобілів через КПВВ «Гнутове» після стабілізації ситуації

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Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» в Донецькій області припинив роботу через «вибухонебезпечну ситуацію», повідомила Державна прикордонна служба України.

«Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. На цей час в безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава. Від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування», – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники обіцяють повідомити про відновлення пропуску людей та автомобілів через КПВВ «Гнутове» після стабілізації ситуації.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове»

Водночас на Луганщині діє лише один КПВВ – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.

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