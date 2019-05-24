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24 Травень 2019, Київ 20:21
Новини | Події

За добу бойовики стріляли 10 разів, один український військовий поранений – штаб

Вигляд на терикон бойовиків російських гібридних сил із позиції українських військових на териконі під містом Золоте Луганської області, грудень 2017 року

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З початку доби 24 травня на фронті бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, повідомляє прес-служба штабу.

За даними штабу, обстріли фіксували поблизу міста Авдіївка, сіл Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівка, Лебединське, Піски. Бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил тричі: поблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; біля населеного пункту Майорськ – з ручних протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Бойовики незаконних збройних угруповань про обстріли окупованих територій з боку ЗСУ 24 травня не повідомляли.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Як знущаються в тюрмах бойовиків? Ексклюзив
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Як знущаються в тюрмах бойовиків? Ексклюзив

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