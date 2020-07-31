Карантинні обмеження на межі з ОРДЛО продовжать діяти і після 1 серпня – ДПСУ

Карантинні обмеження на адміністративній межі з окупованою частиною Донбасу за рішенням командувача операції Об’єднаних сил продовжать діяти і після 1 серпня, хоча раніше анонсували, що з 1 серпня особам, які прямують на вільну територію Україну з окупованих територій, не треба буде проходити двотижневу самоізоляцію.

Виняток із вимоги двотижневої самоізоляції або обсервації буде діяти тільки щодо тих, хто прибуває для участі в ЗНО, мовиться в повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління ДПСУ.

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 про продовження з 1 по 31 серпня карантинних обмежень на території України командувач операції Об’єднаних сил уточнив порядок пропуску осіб і транспортних засобів через лінію розмежування», – пояснили прикордонники зміну раніше оголошеної нової норми.

Таким чином, наразі на адміністративній межі з окупованою частиною Донбасу будуть далі діяти такі вимоги:

📄На період дії карантину в Донецькій і Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування на контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями й особами без громадянства без наявного полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), і покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк перебування в Україні.

🌡Крім того, громадяни, які прямують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла і опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації.

😷Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання належної дистанції.

Попереднього дня, 30 липня, в ДПСУ заявляли, що 1 серпня особам, які прямують на вільну територію Україну з усіх окупованих територій, і Криму, і частини Донбасу, відповідно до згаданої постанови Кабміну, не треба буде проходити двотижневу самоізоляцію чи обсервацію. Але, як повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, «якщо будуть ризики, то уряд поверне норму про обов’язкову самоізоляцію».

У постанові, зокрема, йдеться про запровадження на території України з 1 серпня чотирьох рівнів епідемічної небезпеки, і при цьому «в регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки». Такими регіонами є тільки окуповані території Криму і частини Донбасу; «зелений» рівень найменшої небезпеки передбачає найлегші карантинні заходи. В іншому пункті постанови вказано, що самоізоляція (чи обсервація) вимагається від низки категорій осіб, зокрема тих, які перетинають державний кордон – але про перетин адміністративної межі з окупованими територіями там нічого не сказано.

Ні про які можливі зміни раніше анонсованих полегшень при перетині адмінмежі з Кримом наразі не повідомляли, відтак там із 1 серпня вимога самоізоляції чи обсервації має бути скасована.