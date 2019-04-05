На Донбасі закрили КПВВ «Мар’їнка»: снайпер бойовиків поранив українського офіцера

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запровадив режим «червоний» на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Мар’їнка» в Донецькій області, повідомив прес-центр штабу операції Об’єднаних сил. Це сталося внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків і означає повне закриття КПВВ.

«О 14:00 ворожий снайпер здійснив обстріл блокпоста першого оборонного рубежу перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Внаслідок пострілу старший лейтенант Державної прикордонної служби України Олексій К. отримав поранення в ногу. Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю. Вжиті контрснайперські заходи підрозділом Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил», – ідеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.