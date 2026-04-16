Росія у квітні суттєво посилила удари авіабомбами по Краматорську – Донбас Реалії

За два тижні квітня армія Росії вже застосувала по Краматорську більше планерувальних авіабомб, ніж за весь березень. Про це свідчать дані поліції Донецької області, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії. За його підрахунками, що базуються на звітах поліції, за період із 1 до 15 квітня по місту було застосовано 18 КАБів, тоді як за весь березень – 15.

Наймасовіший випадок застосування стався 3 квітня – 12 бомб за одну добу, тоді загинули шестеро людей, серед яких дитина.

Така активізація бомбардувань відбувається на тлі вимог, що їх Росія висуває до України в переговорах, – вивести війська з неокупованої території області, тобто Слов’янсько-Краматорської агломерації. За словами президента Володимира Зеленського, РФ стверджує, що захопить цю територію за два місяці, і цим пояснює вимогу виведення військ.

Насправді, за картами проєкту DeepState та Інституту вивчення війни (ISW), на землі війська РФ з початку березня просунулись у напрямку Краматорська лише на два-три кілометри зі сходу. За мапою DeepState, лише щоб розпочати штурм міста, агресору треба подолати близько 15 кілометрів.

Фугасні авіабомби (ФАБи) з модулем планування УМПК (універсальний модуль планерування і корегування), які часто називають КАБами (тобто керованими авіабомбами), є малоточною зброєю РФ з великою руйнівною силою. Їх запускають бомбардувальники з відстані 40 – 60 кілометрів від цілі.