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Влада повідомила про ракетний удар по Краматорську. Москва каже – вдарили по залізниці

Місцева влада каже, що внаслідок російського ракетного удару пошкоджена школа в Краматорську

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Краматорську, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, внаслідок цієї атаки поранена одна людина, пошкоджена школа. Інших подробиць він не навів.

Російські війська 2 травня заявили про удар по залізничній станції в Краматорську.

Крім того, Павло Кириленко повідомив, що російських обстрілів зазнала Авдіївка та Курахове, де пошкоджено сільгосппідприємство.

У Сіверську через російська атаки поранена людина, пошкоджена багатоповерхівка та 2 приватні будинки, додав він.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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