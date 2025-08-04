Російський удар по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих через російський удар по Краматорську зросла до семи людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, рятувальники вилучили з-під завалів тіло однієї людини та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.

Протягом 4 серпня рятувальники розібрали та вивезли 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку.

Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Раніше було відомо про шістьох загиблих та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



