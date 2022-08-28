Війська РФ вночі атакували залізничну інфраструктуру у Краматорську – ОВА

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру у Краматорську, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ – росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», – написав він у телеграмі.

Як повідомляє Кириленко, також вночі російського обстрілу зазнав Слов'янськ – пошкоджено 8 багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи. Постраждалих немає.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».