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Російських загарбників вибили з Красногорівки на Донеччині – 3-тя ОШБр

Красногорівка перебуває під контролем українських військ, наголосили у бригаді. Фото ілюстративне
Красногорівка перебуває під контролем українських військ, наголосили у бригаді. Фото ілюстративне

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України заявила, що російських загарбників вибили з Красногорівки на Донеччині.

«Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади – бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів – здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», – йдеться у повідомленні бригади, оприлюдненому в телеграмі.

Зазначається, що, попри спротив і важкі бої, українські військові завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 російських окупантів.

Красногорівка перебуває під контролем українських військ, наголосили у бригаді.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Новопавлівському напрямку українські війська продовжують стримувати противника, серед іншого, в районі Красногорівки. На цьому напрямку війська РФ за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону.

Раніше 28 лютого проєкт DeepState повідомляв, що російські війська просунулися південніше Красногорівки.

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