Російських загарбників вибили з Красногорівки на Донеччині – 3-тя ОШБр

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України заявила, що російських загарбників вибили з Красногорівки на Донеччині.



«Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади – бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів – здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», – йдеться у повідомленні бригади, оприлюдненому в телеграмі.



Зазначається, що, попри спротив і важкі бої, українські військові завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 російських окупантів.



Красногорівка перебуває під контролем українських військ, наголосили у бригаді.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Новопавлівському напрямку українські війська продовжують стримувати противника, серед іншого, в районі Красногорівки. На цьому напрямку війська РФ за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону.

Раніше 28 лютого проєкт DeepState повідомляв, що російські війська просунулися південніше Красногорівки.