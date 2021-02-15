Торік обсяги іпотечного кредитування зросли на третину – НБУ щодо опитування банків

У 2020 році обсяги іпотечного кредитування зросли на третину до 3,8 мільярда гривень, повідомила у понеділок пресслужба Національного банку України з посиланням на результати опитувань банків щодо виданих іпотечних кредитів у листопаді та грудні 2020 року.

«За результатами останнього опитування банки повідомили, що в грудні 2020 року вони видали 743 кредити на загальну суму 521 млн грн. За підсумками 2020 року банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн. Це на 36% більше порівняно з 2019 роком. Опитування банків свідчать про те, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Майже 88% нових угод (3,3 млрд грн) за 2020 рік уклали п’ять банків», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, також торік зріс середній розмір кредиту на купівлю житла.

«Якщо у 2019 році він становив близько 516 тис. грн, то у 2020 році – 663 тис. грн. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 році становив 682 тис. грн, вторинної – 660 тис. грн. Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач», – додали в НБУ.

Згідно з даними банків, як вказує регулятор, у грудні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14%, на первинному – 16,9%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2020 році видали в Києві – 1,5 тисячі договорів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Щомісячні результати опитування банків – це самооцінка власних іпотечних портфелів банками. Тому вони можуть не збігатися з офіційною статистикою, пояснили в НБУ.